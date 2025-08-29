Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 августа

Тельцам важно быть внимательными к «тонкому плану» происходящего вокруг. Не все мотивы людей будут честными, а общая психологическая атмосфера может быть сложной. Возможны коварные моменты как в деловых переговорах, так и в личных доверительных отношениях, но день дает шанс обрести духовную гармонию и распознать скрытые ловушки.