Попов: после удара по Староконстантинову у ВСУ осталось 2 рабочих F-16

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) после удара по авиабазе в Староконстантинове осталось два рабочих истребителя F-16, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«В рабочем состоянии осталось у них всего два самолета F-16. Если восстановят два, которые получили повреждения, то будет четыре или пять, там еще один ремонтируется у них», — отметил он.
Попов обратил внимание на то, что за последние десять дней украинские ВВС потеряли еще три самолета.
«Сбиты два Су-27, разбился МиГ-29, получил повреждения вертолет. То есть, авиационный потенциал ВВС Украины тает и приближается к минимальному составу, который будет уже не способен выполнять боевые задачи», — резюмировал он.
Ранее стало известно, что по военному аэродрому в Староконстантинове нанесен ракетный удар, в результате которого получили повреждения два истребителя F-16.