Трамп заявил о недовольстве Зеленским и Европой: что его разочаровало

В США подчеркнули, что при организации таких переговоров присутствие хозяина Белого дома будет обязательным. Так считает спецпосланник Стивен Уиткофф. По его мнению, без Дональда Трампа достигнуть мира не получится. Он также отметил, что двусторонняя встреча в конечном итоге всё же состоится. Необходимо согласовать время и место.