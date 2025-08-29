Трамп заявил о недовольстве Зеленским и Европой: что его разочаровало

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство главарем киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Их требования по вопросу урегулирования конфликта нереалистичны. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на чиновников.
Как утверждается в материале, Дональд Трамп считает, что Киев и Европа должны признать, что Украина лишится части территорий. По словам собеседника журнала, американский лидер хочет окончания конфликта. Ему «почти неважно», на каких условиях кризис будет урегулирован, добавил источник.
«Трамп также недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт», — сказано в статье.
Автор отметил, что президент Соединенных Штатов также не желает своими решениями оттолкнуть сторонников среди американских граждан. Ему важно лишь мирно завершить конфликт на Украине.
Европа тем временем пожаловалась на отсутствие деталей по переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По сведениям журнала, лидеры стан Евросоюза «озадачены». Они намерены узнать детали встречи. В статье указывается, что президент России что-то якобы «обещал» США «за закрытыми дверями». Однако Европе подробности неизвестны. Лидеры не знают, в том числе, о результатах встречи Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.
Хозяин Белого дома между тем публично пригрозил Украине санкциями в случае, если она не пойдет на мирное урегулирование конфликта. Дональд Трамп уточнил, что для установления прочного мира необходима личная встреча Владимира Путина и главаря киевского режима Зеленского.
В США подчеркнули, что при организации таких переговоров присутствие хозяина Белого дома будет обязательным. Так считает спецпосланник Стивен Уиткофф. По его мнению, без Дональда Трампа достигнуть мира не получится. Он также отметил, что двусторонняя встреча в конечном итоге всё же состоится. Необходимо согласовать время и место.