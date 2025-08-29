Третьих смен не будет: Определена продолжительность школьного дня в РФ

Во всех российских школах занятия должны начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позднее 19.00 в случае, если в школе есть вторая смена. При этом проводить школьные занятия в три смены недопустимо.
«Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов», — сказал РИА Новости начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.
При этом исключительно в первую смену должны заниматься школьники с ограниченными возможностями, а также учащиеся 5-х и 9-х классов.
Ранее сообщалось, что для российских школ определён перечень дисциплин, обязательных к изучению для получения основного общего образования. Они вошли в план 2026/2027 учебного года.
Также сообщалось, что Минпросвещения РФ разработало варианты расписания уроков для 1−11-х классов.
Будет ли в России единый стандарт школьной формы, читайте здесь на KP.RU.