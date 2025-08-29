Ричмонд
Квартира вспыхнула в многоэтажном доме на Заречной в Новосибирске

Пожар был замечен на седьмом этаже, очевидцы вызвали сотрудников МЧС.

Клубы густого черного дыма вырывались из окон, на улице собралась толпа зевак, взволнованно наблюдающих за разворачивающейся трагедией. Кто-то снимал происходящее на телефон, кто-то пытался дозвониться до родственников, живущих в доме. Об этом сообщают в паблике АСТ-54.

Бойцы МЧС быстро развернули лестницы и приступили к эвакуации жильцов. Из окон верхних этажей доносились крики о помощи.

Пострадавших нет, заявили в МЧС по НСО, эвакуировали 45 человек.