Ученые раскрыли реальные причины смерти от коронавируса

Последнее исследование американских ученых из Северо-Западного университета США содержит неожиданные выводы о причинах смертности во время пандемии коронавируса.

Последнее исследование американских ученых из Северо-Западного университета США содержит неожиданные выводы о причинах смертности во время пандемии коронавируса. Они установили, что большинство летальных исходов наступало в результате лечения, а не сам Covid-19.

Ученые в ходе изучения вопроса исследовали данные почти 600 пациентов. Треть из них проходила лечение в стационаре. Свои заключения эксперты делали при помощи технологии искусственного интеллекта.

Это, по словам исследователей, позволило максимально точно определить ключевые причины смертности. В итоге выяснилось, что больше всего урон организму наносила не пневмония, а так называемый «цитокиновый шторм».

Воспаление легких возникало во время нахождение пациента на ИВЛ, говорится в материалах. Также возникали вторичные бактериальные инфекции. Авторы исследования отмечают, что полученные данные позволят избежать большого числа смертей в будущем от этого вируса, поэтому, считают они, необходимо менять подход к методам лечения коронавирусов.

