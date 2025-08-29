Стало известно, что сделал накануне своей смерти поэт Константин Симонов

Поэт, фронтовой журналист и автор легендарного стихотворения «Жди меня» Константин Симонов ушел из жизни сорок шесть лет назад, 28 августа 1979 года. Незадолго до кончины мужчина предал огню все свои личные записи. Подробности его судьбы и истории любви раскрывает портал 78.ru.
Последний период жизни писателя был омрачен серьезным недугом и глубокой душевной травмой. Заядлый курильщик, Симонов расстался с пагубной привычкой лишь за три года до конца, когда врачи обнаружили у него онкологическое заболевание легких. Литератор скончался на шестьдесят четвертом году жизни.
Наиболее яркой и полной загадок главой его биографии стал роман с артисткой Валентиной Серовой. Именно ей он адресовал свое знаменитое произведение. Их отношения, о которых «в те годы судачила вся столица», не смогли устоять перед лицом времени, однако, как выяснилось, привязанность Симонова оказалась сильнее всех невзгод.
После смерти Серовой в 1975 году поэт совершил исполненный символичности и скорби жест: он отправил к ее гробу пятьдесят восемь роз. Вслед за этим Симонов принял иное, роковое решение — уничтожил почти все свои дневники, хранившие многолетние воспоминания. Истинная причина этого поступка так и осталась неразгаданной.
Его последней волей стало стремление навеки остаться с памятью о военных годах. Согласно завещанию, прах литератора был развеян над Буйничским полем — именно там он впервые столкнулся с ужасами войны и осознал, что будет писать о ней до конца своих дней.
