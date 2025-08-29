В Баяндаевском районе 34-летний мужчина украл более 47 кг золота и перевозил его

В Баяндаевском районе 34-летний мужчина украл более 47 кг золота и незаконно перевозил его. В 2023 году подсудимый работал доводчиком на золотодобывающем предприятии, поэтому имел доступ к самородному золоту. Желая обогатиться, мужчина вступил в сговор с коллегой.
Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, во время вахты в Республике Саха (Якутия), они скрывали ценный металл под одеждой и незаконно вывозили его с территории. Затем золото прятали в тайнике в лесу неподалеку от Оймяконского района.
— Для продажи золота трое мужчин транспортировали в село Баяндай Иркутской области свыше 128 килограммов самородного золота, стоимость которого превысила 668 миллионов рублей. Золото было скрыто в специально оборудованном газобаллонном оборудовании автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники УФСБ России по Иркутской области выявили, пресекли и расследовали противоправные действия. Мужчину признали виновным в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору и в незаконном обороте драгоценных металлов. Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и штрафом в 40 тысяч рублей.