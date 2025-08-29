В Баяндаевском районе 34-летний мужчина украл более 47 кг золота и перевозил его

Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, во время вахты в Республике Саха (Якутия), они скрывали ценный металл под одеждой и незаконно вывозили его с территории. Затем золото прятали в тайнике в лесу неподалеку от Оймяконского района.