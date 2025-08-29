Чемпион Акатьев назвал простой трассу в Босфоре, где потерялся Свечников

Трасса в Босфоре, при заплыве на которой потерялся российский пловец Николай Свечников, является достаточно простой. Об этом aif.ru заявил двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев.
«Сложно сказать, что двигало человеком в теплой воде, на небольшой трассе, достаточно простой», — отметил Акатьев.
По мнению чемпиона, Свечников мог потеряться в пространстве и уплыть в другую сторону из-за плохого самочувствия.
Участник массового заплыва через Босфор Хаяти Шамильоглу рассказал ранее, что Свечников временно сбился с маршрута во время пересечения пролива и поплыл в другую сторону.
Поиски российского плавца ведут с 25 августа.