Российские пилоты побили рекорд высоты полета на тепловом аэростате

Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый национальный рекорд, подняв тепловой аэростат на высоту 10 464 метра в Алтайском крае. Об этом сообщил сам Конюхов в своем Telegram-канале.
Предыдущий рекорд России принадлежал Виталию Ненашеву, который в мае 2019 года поднялся на 10 266 метров в районе Приэльбрусья.
«В 07:07 по Барнаулу (03:07 мск) Федор Конюхов и Иван Меняйло на аэростате “Фосагро” достигли высоты 10 464 м и побили национальный рекорд. Пилоты продолжают набирать высоту», — говорится в сообщении.
Старт был дан в 01:55 мск из пригорода Алейска. За первые 40 минут полета они достигли 6 886 метров. Команда сопровождения следила за полетом на трех автомобилях, получая оперативные данные со спутниковых систем аэростата. Все бортовые системы работали штатно.
Ранее сообщалось, что пилоты планируют подняться до 11−12 км. Проект поддержала компания «Фосагро», предоставившая финансовую и техническую помощь. Объем оболочки аэростата — 12 тыс. кубометров — самый большой среди российских аналогов. В этом же аппарате Конюхов и Меняйло в 2023 году поставили мировой рекорд дальности полета — 2 540 км от Кировска до Хатанги. Тогда полет был посвящен 20-летию проекта «Детям России» (ДРОЗД), направленного на поддержку детского развития и образования.
Ранее Федор Конюхов рассказал о планах исследовать «Мусорный континент» в Тихом океане.