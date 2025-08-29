Ричмонд
Российские пилоты побили рекорд высоты полета на тепловом аэростате

Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый национальный рекорд, подняв тепловой аэростат на высоту 10 464 метра в Алтайском крае. Об этом сообщил сам Конюхов в своем Telegram-канале.

Предыдущий рекорд России принадлежал Виталию Ненашеву, который в мае 2019 года поднялся на 10 266 метров в районе Приэльбрусья.

«В 07:07 по Барнаулу (03:07 мск) Федор Конюхов и Иван Меняйло на аэростате “Фосагро” достигли высоты 10 464 м и побили национальный рекорд. Пилоты продолжают набирать высоту», — говорится в сообщении.

Старт был дан в 01:55 мск из пригорода Алейска. За первые 40 минут полета они достигли 6 886 метров. Команда сопровождения следила за полетом на трех автомобилях, получая оперативные данные со спутниковых систем аэростата. Все бортовые системы работали штатно.

Ранее сообщалось, что пилоты планируют подняться до 11−12 км. Проект поддержала компания «Фосагро», предоставившая финансовую и техническую помощь. Объем оболочки аэростата — 12 тыс. кубометров — самый большой среди российских аналогов. В этом же аппарате Конюхов и Меняйло в 2023 году поставили мировой рекорд дальности полета — 2 540 км от Кировска до Хатанги. Тогда полет был посвящен 20-летию проекта «Детям России» (ДРОЗД), направленного на поддержку детского развития и образования.

Ранее Федор Конюхов рассказал о планах исследовать «Мусорный континент» в Тихом океане.