Российские пилоты побили рекорд высоты полета на тепловом аэростате

Ранее сообщалось, что пилоты планируют подняться до 11−12 км. Проект поддержала компания «Фосагро», предоставившая финансовую и техническую помощь. Объем оболочки аэростата — 12 тыс. кубометров — самый большой среди российских аналогов. В этом же аппарате Конюхов и Меняйло в 2023 году поставили мировой рекорд дальности полета — 2 540 км от Кировска до Хатанги. Тогда полет был посвящен 20-летию проекта «Детям России» (ДРОЗД), направленного на поддержку детского развития и образования.