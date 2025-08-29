Юрист раскрыла, какие изменения ждут автомобилистов осенью

А ранее юрист рассказала, что только один из десяти обманутых покупателей автомобилей через «серый импорт» возвращает деньги через суд. Главная угроза скрывается в поддельных договорах, шаблоны которых мошенники просто скачивают из интернета. В первую очередь стоит тщательно проверять компанию через квалифицированного юриста, изучать отзывы и реальные кейсы, сверять все документы и реквизиты. Особое внимание нужно уделять репутации организации — работать лучше с проверенными игроками рынка, которые имеют долгую историю и положительную репутацию.