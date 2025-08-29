Режим повышенной готовности введен в поселке под Новосибирском

Жители Линево Искитимского района задаются вопросом: «В связи с чем это произошло?».
В поселке Линево обнаружены многочисленные недочеты, создающие препятствия для своевременной подготовки к отопительному периоду.
Распоряжение о введении режима повышенной готовности было утверждено главой Искитимского района, Юрием Саблиным, в связи с обнаружением Ростехнадзором одиннадцати нарушений в преддверии начала подготовки к наступающему отопительному сезону. Руководству РКЦ предписано устранить выявленные нарушения к 1 сентября 2025 года.
В текущем году из областного бюджета, а именно Министерством ЖКХ Новосибирской области, было выделено 20 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону. Средства поступили в распоряжение поселковой администрации в начале июня. Тем не менее, указанные денежные средства остаются неосвоенными: необходимые конкурсные процедуры не проведены, и подрядная организация не определена. Информацию об этом предоставили в администрации Искитимского района.
Стоит отметить, что в прошлом году поселок Линево не смог получить необходимый паспорт готовности к зимнему периоду. Долговые обязательства МУП «РКЦ Линево» превышают размер годового бюджета муниципального образования. Задолженность предприятия перед поставщиком тепловой энергии, ООО «Сибтек», составляет свыше 180 миллионов рублей, а перед Водоканалом — приблизительно 8 миллионов рублей.