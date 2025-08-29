Режим повышенной готовности введен в поселке под Новосибирском

В текущем году из областного бюджета, а именно Министерством ЖКХ Новосибирской области, было выделено 20 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону. Средства поступили в распоряжение поселковой администрации в начале июня. Тем не менее, указанные денежные средства остаются неосвоенными: необходимые конкурсные процедуры не проведены, и подрядная организация не определена. Информацию об этом предоставили в администрации Искитимского района.