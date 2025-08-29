Омская компания разработает проект развязки у метромоста

Подрядной организации предстоит предложить оптимальный вариант размещения новой автодороги протяженностью 400 метров. Объект будет включать две полосы движения, тротуары, ливневые канализации и элементы освещения. Кроме того, фирма выполнит работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.