Омская компания разработает проект развязки у метромоста

Стали известны итоги конкурса на разработку проектной документации для строительства транспортной развязки в границах улиц Добровольского — Орджоникидзе — Красный Путь. Единственным участником и победителем открытого конкурса оказалась компания «Автодорпроект». Ою этом сообщил 28 августа мэр Омска Сергей Шелест.
Подрядной организации предстоит предложить оптимальный вариант размещения новой автодороги протяженностью 400 метров. Объект будет включать две полосы движения, тротуары, ливневые канализации и элементы освещения. Кроме того, фирма выполнит работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.
Контракт планируют заключить в начале сентября. Завершить разработку и получить положительное заключение госэкспертизы необходимо до конца июля 2026 года.
