Два с половиной миллиарда пользователей Google оказались под угрозой

В IT-гиганте Google призвали пользователей Gmail срочно сменить пароли к своим аккаунтам. В компании предупредили, что на них была совершена хакерская атака, к которой может быть причастна группировка ShinyHunters, сообщает издание New York Post.
Компания сделала массовую рассылку предупреждений тем пользователям, которых могли затронуть преступные действия злоумышленников. И напомнила основные правила по сохранению своих данных.
Среди них называется двухфакторная аутентификация. Эксперты призвали не открывать сомнительные ссылки, приходящие на почту. Под хакерским ударом оказалось 2,5 миллиарда пользователей.
В июне IT-гигант сообщал, что атака была совершена на базы данных Salesforce. Киберпреступники представлялись сотрудниками службы поддержки и обманывали сотрудников. Пострадали данные малого и среднего бизнеса.
В компании не исключают, что хакеры могут замышлять и более масштабные атаки. Уведомления пользователям, которые потенциально находятся под угрозой, были разосланы в начале августа.
