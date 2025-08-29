Омские школьники смогут изучать ушу

В преддверии нового учебного года спортивные объекты Омска полностью готовы принять юных спортсменов. Информацию об этом распространил глава города Сергей Шелест в своем Telegram-канале. По его словам, в большинстве спортшкол, а именно в 18 из 25, существенно модернизирована инфраструктура.
Ожидается, что около двух тысяч новых воспитанников приступят к занятиям, а общее количество детей, занимающихся в спортивных секциях города, достигнет 16,5 тысяч.
Квалифицированные тренеры ведут занятия по 54 различным направлениям, среди которых особенно востребованы футбол, баскетбол, бокс, самбо, дзюдо и различные виды борьбы. Также ребята могут попробовать себя в таких видах спорта, как фехтование, кёрлинг, скалолазание и гандбол.
С началом учебного года в СШОР № 28 будет открыто направление ушу, что расширит спектр предлагаемых видов спорта для детей.
Ранее мы писали, что в общеобразовательной школе № 82, расположенной в Советском районе, близится к завершению капитальный ремонт. Ученики смогут возобновить занятия в обновленных кабинетах с 1 октября.