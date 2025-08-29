Омские школьники смогут изучать ушу

В преддверии нового учебного года спортивные объекты Омска полностью готовы принять юных спортсменов. Информацию об этом распространил глава города Сергей Шелест в своем Telegram-канале. По его словам, в большинстве спортшкол, а именно в 18 из 25, существенно модернизирована инфраструктура.