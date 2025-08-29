Врач Чернышова: сидячий образ жизни может привести к сахарному диабету

Сидячий образ жизни является одним из факторов риска развития сахарного диабета второго типа, главный способ лечения — изменение образа жизни. Об этом aif.ru заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Сахарный диабет второго типа — это многофакторное заболевание, лечение должно быть тоже направлено на несколько факторов. Самый главный способ лечения — это модификация образа жизни. То есть человек должен добавить в жизнь физическую активность. Недостаток физической активности, сидячий образ жизни — это один из факторов риска развития сахарного диабета второго типа», — отметила Чернышова.
К тому же, терапевт посоветовала избегать перееданий и использовать больше здоровой пищи.
«Нужно ограничить пищу, богатую простыми углеводами, богатую жирами, особенно трансжирами, то есть переходить на более здоровое питание», — пояснила собеседница aif.ru.
Также врач, исходя из клинической картины пациента, подбирает подходящий ему препарат, возвращающий чувствительность клеток к инсулину и налаживающий сахарный обмен.
