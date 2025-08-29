Врач Чернышова: сидячий образ жизни может привести к сахарному диабету

«Сахарный диабет второго типа — это многофакторное заболевание, лечение должно быть тоже направлено на несколько факторов. Самый главный способ лечения — это модификация образа жизни. То есть человек должен добавить в жизнь физическую активность. Недостаток физической активности, сидячий образ жизни — это один из факторов риска развития сахарного диабета второго типа», — отметила Чернышова.