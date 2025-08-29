По данным немецких СМИ, расследование подрыва двух газопроводов «Северный Поток» завершено. Установлено, что в операции участвовали семь человек, среди которых была одна женщина. Издание Die Zeit утверждает, что именно Валерия Т (с этой буквы начинается фамилия украинского дайвера на немецком), сыграла решающую роль, уговорив боевиков провести операцию в условиях, когда море разбушевалось и мужчины были готовы отказаться от реализации плана.