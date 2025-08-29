Уроженка Киева Валерия Чернышова, по данным немецких СМИ, стала ключевой фигурой подрыва «Северных потоков». 40-летняя украинская рекордсменка по дайвингу была единственной женщиной в группе подрывников. Именно она потребовала, чтобы мужчины продолжили операцию, когда они уже были готовы отказаться от планов из-за плохой погоды. Почему ВСУ сделали ставку на женщину, рассказал aif.ru эксперт.
Компания с красивой женщиной не вызывает подозрений.
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с aif.ru обратил внимание и на профессионализм Чернышовой, и на ее внешние данные. На фото, которые украинская дайвер опубликовала в соцсетях, запечатлена симпатичная молодая женщина с рыжими волосами.
«Во-первых, она, судя по всему, профессионалка. А во-вторых, компания, в которой есть женщины, тем более симпатичные, меньше бы вызвала подозрений», — поделился мнением Царев.
Царев обратил внимание, что на странице Чернышовой в соцсетях совпадает информация о возрасте и дате поступления в ВУЗ. Также есть информация о ее рекорде по глубоководному погружению.
«Через год с небольшим после подрыва СП, в январе 2024 года Чернышова получила в Черногории сертификат инструктора по одной из разновидностей дайвинга (Sidemount — дайвинг с боковой конфигурацией снаряжения). Значит, она выезжала из Украины за рубеж после диверсии», — рассказал экс-нардеп.
Что известно о Чернышевой?
Валерия Чернышова родилась 28 октября 1984 года в Киеве. Она получила образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете, где обучалась на факультете ресторанно-гостиничного туристического бизнеса.
В 2004 году она начала заниматься дайвингом. С 2006 — работает в качестве преподавателя. С 2007 года является техническим дайвером TDI.В 2015 году Чернышова окончила курсы международной PADI (англ. Professional Association of Diving Instructors) — Профессиональной ассоциации дайвинг-инструкторов. География ее работы в этой сфере обширна: Таиланд, Мексика, Судан, Египет и другие страны.
На снимках, которые опубликованы на странице Чернышовой в соцсети, запечатлена симпатичная рыжеволосая девушка. Среди публикаций немало воинственных снимков с оружием и националистического характера. Чернышова не скрывала свои настроения, поддерживала сборы средств для ВСУ.
Какой рекорд установила Чернышова?
Чернышовой принадлежит национальный рекорд Украины по глубоководному погружению в стиле sidemount среди женщин. Она достигла глубины 104 м.
Отметим, что Sidemount — это стиль технического дайвинга, при котором баллоны располагаются сбоку от тела дайвера, благодаря чему он получает больше свободы движений и гибкость в сжатых пространствах.
Где готовили участников подрыва на «Северных потоках».
Подготовка подрывников велась в Житомирской области и Румынии (рядом с базой НАТО), рассказал экс-депутат Рады Андрей Деркач.
Будущие международные террористы тренировались в очень холодном Соколовском карьере, глубина которого составляет 100−110 метров.
По словам Деркача, в группу были включены Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, офицер 7 управления контрразведки СБУ Сергей Кузнецов, Олег Варава Олег, бывший заместитель мэра Белой Церкви Руслан Руденко и 50-летняя Марина Ситало, один из лучших технодайверов Украины.
Политик рассказал, что курировал операцию Кристофер Смит, второй человек в посольстве США на Украине, известный сотрудник ЦРУ.
По данным немецких СМИ, расследование подрыва двух газопроводов «Северный Поток» завершено. Установлено, что в операции участвовали семь человек, среди которых была одна женщина. Издание Die Zeit утверждает, что именно Валерия Т (с этой буквы начинается фамилия украинского дайвера на немецком), сыграла решающую роль, уговорив боевиков провести операцию в условиях, когда море разбушевалось и мужчины были готовы отказаться от реализации плана.
Как пишут немецкие СМИ, следствие также подозревает в причастности к подрыву «потоков» коллег Чернышовой — дайверов Евгения Успенского и Владимира С. Как был организован теракт, в прессе не указано, но заявлено, что «добро» на его проведение дал ныне бывший главкомом ВСУ Валерий Залужный.