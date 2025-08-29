Синоптик Позднякова: погода подарит россиянам теплое начало сентября

«В начале сентября сохранится теплая погода. Еще не сентябрьская. Температура будет превышать норму где-то на 3−4 градуса. Минимальная в Москве в начале следующей недели 12−17 градусов тепла, максимальная — +20 …+25. То есть погода преподнесет нам подарок в конце этого месяца и в начале следующего», — сказала Позднякова.