Синоптик Позднякова: погода подарит россиянам теплое начало сентября

В последние дни августа воздух прогреется до +27 градусов.

Источник: Аргументы и факты

В начале сентября сохранится теплая погода, воздух прогреется до +25 градусов, заявила aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В начале сентября сохранится теплая погода. Еще не сентябрьская. Температура будет превышать норму где-то на 3−4 градуса. Минимальная в Москве в начале следующей недели 12−17 градусов тепла, максимальная — +20 …+25. То есть погода преподнесет нам подарок в конце этого месяца и в начале следующего», — сказала Позднякова.

По ее словам, в последние дни августа воздух прогреется до +27 градусов.

Ранее синоптик Александр Ильин спрогнозировал потепление до +22 в выходные в Москве.