Новосибирская область попала в лидеры по экспорту гречихи и овса в РФ

Новосибирская область — крупный игрок на мировом аграрном рынке, занимая лидирующие позиции в России по экспорту гречихи и овса, а также второе место по ячменю и рапсу. Регион ориентируется на экспорт высоколиквидных культур в Азию (Китай, Вьетнам, Саудовская Аравия), а также поставляет их в Марокко, Беларусь, Казахстан и Израиль. Об этом пишет НГС.

Валовой сбор в 2,9 млн тонн с профицитом в 1 млн тонн обеспечивает региону прочность для торговли и диктовки условий на внешнем рынке. Однако эта глобальная вовлеченность имеет и обратную сторону для локальной экономики.