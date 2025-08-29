Новосибирская область попала в лидеры по экспорту гречихи и овса в РФ

По объемам вывоза гречихи и овса Россия лидирует в стране, занимает вторую позицию по экспорту ячменя и рапса, и входит в тройку лидеров по поставкам сои и подсолнечника.
Новосибирская область — крупный игрок на мировом аграрном рынке, занимая лидирующие позиции в России по экспорту гречихи и овса, а также второе место по ячменю и рапсу. Регион ориентируется на экспорт высоколиквидных культур в Азию (Китай, Вьетнам, Саудовская Аравия), а также поставляет их в Марокко, Беларусь, Казахстан и Израиль. Об этом пишет НГС.
Валовой сбор в 2,9 млн тонн с профицитом в 1 млн тонн обеспечивает региону прочность для торговли и диктовки условий на внешнем рынке. Однако эта глобальная вовлеченность имеет и обратную сторону для локальной экономики.