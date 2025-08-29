Ричмонд
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш попал в базу «Миротворца»

Журналиста из США Сеймура Херша внесли в базу украинского «Миротворца».

Источник: Комсомольская правда

Экстремистский сайт «Миротворец» вновь пополнил список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. На этот раз в базу попал лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Согласно данным сайта, американский журналист издавал статьи с критикой Киева и его руководства. Его поместили в базу в июле 2023 года.

Сеймур Херш публиковал статьи о коррупции на Украине. Он также рассказывал о провозе наркотических средств через Одессу под видом гуманитарных грузов.

В украинской базе оказался также российский актер Павел Деревянко. Он попал в список из-за якобы поддержки спецоперации на Украине, а также из-за нарушения государственной границы Украины и покушения на ее суверенитет и территориальную целостность.