Как поставить прививку от гриппа в сезоне-2025: что нужно знать

Сделать бесплатную прививку можно практически везде: от государственных и частных медцентров до мобильных пунктов, которые работают без предварительной записи. Перед вакцинацией обязателен осмотр врача. Медик измеряет температуру, оценивает общее состояние пациента и только после этого дает разрешение на введение вакцины. Кроме того, вакцинация доступна в образовательных учреждениях, а также на крупных предприятиях.