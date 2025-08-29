Как поставить прививку от гриппа в сезоне-2025: что нужно знать

Оптимально сделать прививку в осенний период.
Сделать прививку от гриппа рекомендуется в сентябре — октябре. Об этом сообщил врач-терапевт Алексей Парамонов. Он пояснил, что вакцинация до наступления холодов позволяет организму выработать защитные антитела и уменьшить риск осложнений.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обновленные рекомендации по составу сезонных вакцин против гриппа на осенне-зимний период 2025/2026 годов. Среди новых штаммов — A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) и B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). Что нужно перед вакцинацией — в материале URA.RU.
Когда сделать прививку от гриппа.
Алексей Парамонов рекомендуется сделать прививку от гриппа в начале осени, чтобы защититься от сезонных заболеваний. Его слова приводит «Парламентская газета». Оптимальное время для вакцинации — сентябрь и октябрь. Именно в этот период организм успевает выработать необходимый иммунитет до начала эпидемического подъема. Парамонов уточнил, что иммунная система формирует защиту в течение нескольких недель после введения вакцины.
Он обратил внимание, что вакцину ежегодно обновляют в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Это связано с тем, что штаммы вируса гриппа постоянно изменяются. Прививка не только снижает вероятность тяжелого течения болезни, но и уменьшает нагрузку на медицинские учреждения в период эпидемии.
Вакцинация важна для детей, пожилых людей, беременных женщинФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Кому необходима вакцинация.
Вакцинация против сезонных вирусных инфекций особенно важна для детей, пожилых людей, а также граждан с хроническими заболеваниями. Именно у них риск тяжелых осложнений после заражения вирусом существенно выше.
К списку групп риска также отнесли медиков, педагогов, работников транспорта, сферы услуг, студентов и военнослужащих. Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно добавила сюда и беременных женщин. Она уточнила, что, начиная со второго триместра, инактивированные вакцины признаны безопасным и эффективным способом профилактики. По ее словам, такая иммунизация снижает вероятность осложнений не только у будущих матерей, но и у новорожденных.
Есть ли противопоказания к вакцинации.
Абсолютные противопоказания к вакцинации являются редкостью, уточняет Алексей Парамонов. По его словам, временным ограничением для проведения прививки может стать только острое заболевание или обострение хронической патологии. Большинство противопоказаний к вакцинации носят временный характер и не означают полного отказа от прививки.
«Временным ограничением может быть острое заболевание или обострение хронической болезни. В этом случае прививку просто переносят до выздоровления или ремиссии», — сказал врач-терапевт.
Бесплатную прививку можно сделать в мобильных пунктахФото: Алексей Глазырин © URA.RU.
Где можно сделать прививку от гриппа.
Сделать бесплатную прививку можно практически везде: от государственных и частных медцентров до мобильных пунктов, которые работают без предварительной записи. Перед вакцинацией обязателен осмотр врача. Медик измеряет температуру, оценивает общее состояние пациента и только после этого дает разрешение на введение вакцины. Кроме того, вакцинация доступна в образовательных учреждениях, а также на крупных предприятиях.
Можно ли делать прививки от гриппа детям.
Детям разрешается вводить вакцину против гриппа с шести месяцев. Она снижает риск осложнений и защищает малышей, которые болеют чаще и тяжелее остальных групп населения. Возможные реакции на вакцину проявляются в виде кратковременного подъема температуры или покраснения в месте укола. Обычно эти симптомы проходят в течение суток и не требуют дополнительного лечения.
В новом сезоне россиян ждут новые штаммы гриппа.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новые рекомендации по составу вакцин против гриппа на осенне-зимний сезон 2025/2026 годов. Обновленный перечень штаммов включает A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) и B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). Информацию об этом сообщил кандидат медицинских наук, доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов.
«Привитые против гриппа болеют реже и легче. Благо, на сегодняшний день, в августе, вакцины в России уже доступны для использования», — приводит слова Коновалова «Майл.ру Здоровье».
ВОЗ рекомендует включать в трехвалентные вакцины против гриппа штаммы A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) и B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). Для четырехвалентных препаратов, которые обеспечивают расширенный спектр защиты, специалисты советуют дополнительно использовать компонент, аналогичный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata). Российские медики уже начали готовиться к новому сезону вакцинации с учетом обновленных международных рекомендаций. На отечественном рынке зарегистрированы препараты, соответствующие требованиям ВОЗ, и они поступили в медицинские учреждения страны.