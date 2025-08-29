Мертвая петля оказалась и в правду смертельной: Из-за американского F-16 сорвалось авиашоу в Польше В польском Радоме отменили авиашоу после крушения F-16, попавшее на видео

Отмечается, что международный авиасалон был запланирован на 30 и 31 августа в Радоме, но его отменили из-за случившегося. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Польше и одно из ведущих в Европе, на котором в этом году планировалось показать более 150 самолетов из двух десятков стран.