В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент падения истребителя F-16 в Польше.
Судя по кадрам, пилот самолета пытался выполнить мертвую петлю, но на большой скорости полетел вниз, а потом врезался в землю. После чего произошел сильный взрыв.
Чрезвычайное происшествие произошло в польском Радоме по время подготовки к авиашоу. Пилот погиб на месте, а причины происшествия до сих пор не названы. Между тем, по мнению представителя фонда Alioth, бывшего командира 32-й базы тактической авиации Польши, наиболее вероятно, что причиной крушения стала ошибка пилота.
Отмечается, что международный авиасалон был запланирован на 30 и 31 августа в Радоме, но его отменили из-за случившегося. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Польше и одно из ведущих в Европе, на котором в этом году планировалось показать более 150 самолетов из двух десятков стран.
Последний авиационный инцидент с участием F-16 произошел ночью 29 июня этого года в зоне проведения специальной военной операции. Тогда Вооруженные силы (ВС) России уничтожили американский истребитель. Самолет получил повреждения и начал терять высоту. В результате атаки погиб пилот 1-го класса, подполковник Максим Устименко, который не смог катапультироваться.
А в августе прошлого года генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) прокомментировал потерю поставленного Западом другого истребителя F-16. В ведомстве сообщили, что в ходе воздушного боя F-16 продемонстрировали высокую эффективность, бортовым вооружением якобы было сбито четыре крылатых ракеты. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб.
Однако позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбили украинские же противовоздушные силы. F-16, которым управлял украинский пилот Алексей Меся с позывным Moonfish, был сбит Patriot из-за несогласованности действий между подразделениями. И тут разгорелся скандал.
Безуглая также указала, что ни один из генералов не был наказан за потерю истребителя и гибель пилота, добавив, что командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук не был снят с должности.