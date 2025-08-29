Краевед раскрыл детали суда за Тарские ворота в Омске

В августе 2025 года продолжается судебный процесс по установлению права собственности на Тарские ворота. На старинный символ города претендует исторический комплекс «Омская крепость». Это оспаривают члены местного отделения ВООПИК, которые восстановили постройку более 30 лет назад и содержат в них музей. О разбирательствах рассказал краевед Игорь Коновалов.