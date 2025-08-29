Краевед раскрыл детали суда за Тарские ворота в Омске

В августе 2025 года продолжается судебный процесс по установлению права собственности на Тарские ворота. На старинный символ города претендует исторический комплекс «Омская крепость». Это оспаривают члены местного отделения ВООПИК, которые восстановили постройку более 30 лет назад и содержат в них музей. О разбирательствах рассказал краевед Игорь Коновалов.
По словам заместителя председателя общества, представители городской администрации пытаются доказать свою причастность к восстановлению ворот, но не предоставляют конкретных доказательств. Коновалов подчеркнул, что ВООПИК был единственным заказчиком работ, а местный бюджет не выделял средств на эти цели. Краевед также отметил профессиональный подход судьи, которая пресекает попытки стороны ответчика уйти от предмета спора.
Представители мэрии утверждали, что участвовали в побелке ворот, однако краевед указал, что эти работы выполнялись некачественно и привели к повреждению исторического профиля вала на боковом фасаде.
Музей в Тарских воротах продолжает работать, несмотря на судебные разбирательства. ВООПИК сохраняет надежду на возможность дальнейшего сотрудничества с городскими властями на равноправных условиях.
