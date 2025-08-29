Politico: Чиновники Евросоюза обсуждают создание буферной зоны на Украине

Чиновники Европейского союза обсуждают создание буферной зоны в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на нескольких европейских дипломатов.
— Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках мирного договора, — говорится в статье.
Данное предложение входит в число нескольких, которые чиновники рассматривают в рамках сценария послевоенного урегулирования или прекращения огня на Украине. Соединенные Штаты не участвуют в этих обсуждениях, отметили авторы материала.
Чиновники расходятся во мнениях о глубине зоны, и непонятно, согласится ли на такой план Украина, «потому что он подразумевает территориальные уступки».
Отмечается, что численность военных, необходимых для патрулирования границы зоны, также остается под вопросом, передает РИА Новости.
19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт признала, что Белый дом увидел «свет в конце тоннеля» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, который позволит заключить прочный мир.