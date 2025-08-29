Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в последние дни лета. В республике прогнозируются температурные качели от +3 до + 26 С°.
По данным Башгидромета, в пятницу, 29 августа, возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +16,+21 С°.
В субботу, 30 августа, осадки ожидаются ночью, днем они маловероятны. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8 С°, днем +16,+21 С°.
В воскресенье, 31 августа, опять местами пройдут дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11 С°, днем +21,+26 С°, по северо-востоку до +16 С°.