Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в последние дни лета

В Башкирии прогнозируются температурные качели от +3 до + 26 С°.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: unsplash.com

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в последние дни лета. В республике прогнозируются температурные качели от +3 до + 26 С°.

По данным Башгидромета, в пятницу, 29 августа, возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +16,+21 С°.

В субботу, 30 августа, осадки ожидаются ночью, днем они маловероятны. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8 С°, днем +16,+21 С°.

В воскресенье, 31 августа, опять местами пройдут дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11 С°, днем +21,+26 С°, по северо-востоку до +16 С°.