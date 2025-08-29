Монеты с изображением Путина взорвали немецкий рынок: готовится новая партия

Сувенир с изображением президента РФ Владимира Путина набирает популярность в Германии. Недавно журнал Compact предоставил возможность для предзаказа подготовленных в честь российского лидера монет. Однако количество желающих может быть куда больше, чем позволяет объем продукции. В связи с этим издание планирует выпустить вторую партию сувениров. Об этом рассказал корреспондент Compact Доминик Райхерт, цитирует ТАСС.
По его словам, заказы поступают ежедневно. Стоит напомнить, что на серебряной монете изображен портрет президента РФ и подпись «патриот Владимир Путин».
«У нас уже есть более 800 предварительных заказов, и каждый день поступают новые, поэтому мы рекомендуем увеличить производство. В отличие от некоторых других наших монет, эта не выпущена ограниченным тиражом», — поделился Доминик Райхерт.
Как отмечается в описании к сувениру, монета символизирует стойкость, мужество и победу над «западным мейнстримом». Она будет доступна для покупки с сентября.