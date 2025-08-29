Монеты с изображением Путина взорвали немецкий рынок: готовится новая партия

Сувенир с изображением президента РФ Владимира Путина набирает популярность в Германии. Недавно журнал Compact предоставил возможность для предзаказа подготовленных в честь российского лидера монет. Однако количество желающих может быть куда больше, чем позволяет объем продукции. В связи с этим издание планирует выпустить вторую партию сувениров. Об этом рассказал корреспондент Compact Доминик Райхерт, цитирует ТАСС.