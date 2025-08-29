Омские школьники будут петь на уроках Шамана и Газманова

В числе отобранных песен — известные советские шлягеры, в том числе культовая песня «День Победы» за авторством Давида Тухманова и Владимира Харитонова, композиция «Моя Москва» Исаака Дунаевского и Михаила Лисянского, а также «Красно солнышко» Павла Аедоницкого и Ильи Шаферана.