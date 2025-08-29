Омские школьники будут петь на уроках Шамана и Газманова

Актуализированный перечень музыкальных произведений, рекомендованных к использованию в образовательном процессе по предмету «Музыка», был представлен Министерством просвещения РФ.
В обновлённый список вошли 37 композиций, отобранных с целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и укрепления нравственных ориентиров.
В числе отобранных песен — известные советские шлягеры, в том числе культовая песня «День Победы» за авторством Давида Тухманова и Владимира Харитонова, композиция «Моя Москва» Исаака Дунаевского и Михаила Лисянского, а также «Красно солнышко» Павла Аедоницкого и Ильи Шаферана.
Кроме того, в перечень включены и современные музыкальные произведения, созданные популярными исполнителями последних десятилетий. Так, юным слушателям рекомендована песня «Моя Россия» певца Shaman (Ярослава Дронова), произведения Олега Газманова «Офицеры», «Бессмертный полк», «Вперед, Россия», композиции Сергея Трофимова «Родина» и Дениса Майданова «Россия».
Формирование данного списка песен патриотической направленности осуществлялось на основании Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».