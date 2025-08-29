День памяти и скорби российских немцев прошел под Новосибирском

Собравшиеся почтили память немцев, депортированных в 1941 году по указу Президиума Верховного Совета СССР. Глава города и депутат областного законодательного собрания подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи ее будущим поколениям, чтобы избежать повторения ошибок прошлого. К памятнику возложили цветы.