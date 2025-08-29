Ричмонд
День памяти и скорби российских немцев прошел под Новосибирском

Гости события, которое состоялось в Искитимском районе, отметили, что это одна из самых трагических дат в истории российских немцев.

28 августа в Искитиме прошел митинг у памятника жертвам политических репрессий, посвященный Дню памяти и скорби российских немцев. Об этом глава города Сергей Завражин написал в своей Телеграм-канале.

Собравшиеся почтили память немцев, депортированных в 1941 году по указу Президиума Верховного Совета СССР. Глава города и депутат областного законодательного собрания подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи ее будущим поколениям, чтобы избежать повторения ошибок прошлого. К памятнику возложили цветы.