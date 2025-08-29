Гендиректора новосибирской клиники Мешалкина уволили на фоне уголовного дела

Как сообщает Коммерсантъ, следствие рассматривает два эпизода преступной деятельности, один из которых датируется 2023 годом, второй — мартом 2024 года. По версии следствия, топ-менеджеры НМИЦ получали крупные взятки от поставщиков за беспрепятственное заключение контрактов. Общая сумма взяток пока не установлена, но речь идет о десятках миллионов рублей.