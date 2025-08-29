Куратор музея PERMM обжаловал решение о расторжении контракта

Пермский краевой суд отменил решение о признании недействительными контрактов музея PERMM с куратором Арсением Сергеевым. Ранее Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей вернуть в бюджет 300 тысяч рублей из-за предполагаемого конфликта интересов — куратор находился в близких отношениях с бывшим директором музея.
Однако краевой суд, рассмотрев апелляцию представителей музея и художника, полностью отменил это решение. Адвокат Арсения Сергеева подтвердил, что правовая позиция о отсутствии нарушений получила поддержку высшей судебной инстанции в регионе.
— Краевой суд отменил решение, потому что Арсений Сергеев полностью выполнил все работы по контрактам, и прокуратура не смогла доказать, что его действия нанесли какой-либо ущерб городу или государству. Также суд первой инстанции не объяснил, в чём именно заключался вред, а прокурор не смог обосновать, почему следует взыскивать деньги с исполнителя, который добросовестно выполнил свои обязательства. Закон не предусматривает наказания за сделки, которые были полностью исполнены без доказанного вреда, — уточнил адвокат Арсения Сергеева изданию Business-class.