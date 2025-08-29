За стажировку инвалидов работодатели Башкирии получат 11 млн рублей

Как пояснил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Юрий Мельников, программа позволяет работодателям получить до 135 тысяч рублей на возмещение части затрат на оплату труда стажера с инвалидностью и его наставника. Стажировка при финансовой поддержке государства может длиться до четырех месяцев.