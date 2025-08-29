Ричмонд
За стажировку инвалидов работодатели Башкирии получат 11 млн рублей

В Башкирии работодателям дадут 11 млн рублей за стажировку инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

В этом году работодатели Башкирии получат 11 миллионов рублей субсидий за организацию стажировок для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как пояснил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Юрий Мельников, программа позволяет работодателям получить до 135 тысяч рублей на возмещение части затрат на оплату труда стажера с инвалидностью и его наставника. Стажировка при финансовой поддержке государства может длиться до четырех месяцев.

В текущем году планируется организовать стажировку и трудоустроить 200 инвалидов. Отбор работодателей уже проведен, договоры заключены. 140 стажеров с инвалидностью уже приступили к работе или сделают это в ближайшее время.

С 2017 года, когда программа начала действовать в республике, в стажировках приняли участие более одной тысячи граждан с инвалидностью. По словам представителя министерства, закрепляемость на рабочих местах после стажировки составляет 70%.

Наибольшее число сотрудников с инвалидностью работают в обрабатывающих производствах (17%), сферах образования (11%), здравоохранения (10%), торговли (9%), строительства (7%), транспорта (7%) и сельскохозяйственной отрасли (4%).

