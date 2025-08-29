Жителя Прикамья признали виновным в причинении смерти трем лицам

Следователь установил, что чердынец, хоть и не имел достоверной информации о наличии метанола в составе жидкости, все же осознавал потенциальную опасность употребления приобретенного продукта, так как на таре не было маркировки, и продукт был куплен вне официальных торговых точек. Мужчина не принял мер, чтобы ограничить доступ к опасной жидкости для других лиц, проживающих в доме. В результате химикат употребила теща злоумышленника и скончалась 1 июня. Затем чердынец 2−3 июня передал часть жидкости еще двум местным жителям, а те, употребив ее, умерли от отравления метанолом.