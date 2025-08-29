С 1 сентября в РФ за продажу зажигалок детям будут штрафовать на 2 млн руб

«За нарушение запрета продавцам грозят крупные штрафы: для обычных граждан — от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч, а для юридических лиц — от 1,5 до 2 миллионов рублей», — отметила Епифанова.