С 1 сентября в РФ за продажу зажигалок детям будут штрафовать на 2 млн руб

Запрет на продажу зажигалок, аэрозолей и газовых баллончиков несовершеннолетним вступает в России 1 сентября. О новом законе aif.ru рассказала сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин (СДСЖР) Ольга Епифанова.
«При покупке зажигалок, аэрозолей и газовых баллончиков теперь обязательно нужно будет предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий возраст. Причина такого решения — возвращение проблемы токсикомании (сниффинга) в молодежной среде», — объяснила она.
Сенатор обратила внимание на данные статистики: с 2019 года зарегистрировано примерно 800 смертельных случаев детей и подростков. Она подчеркнула, что новая законодательная мера направлена на борьбу с подростковой токсикоманией.
«За нарушение запрета продавцам грозят крупные штрафы: для обычных граждан — от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч, а для юридических лиц — от 1,5 до 2 миллионов рублей», — отметила Епифанова.
По словам сенатора, закон обязаны соблюдать и при дистанционных продажах. Продавцы обязаны требовать подтверждение возраста покупателя или иным способом удостовериться, что покупатель совершеннолетний.
