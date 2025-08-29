По справедливости: в Госдуме высказались о зарплатах врачей и заменяющих их фельдшеров

Фельдшерам и акушерам, которые будут выполнять функции врачей, нужно платить такую зарплату, которая бы соответствовала проделанной работе, а не «символическую надбавку». Об этом в интервью ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.