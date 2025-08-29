По справедливости: в Госдуме высказались о зарплатах врачей и заменяющих их фельдшеров

Фельдшерам и акушерам, которые будут выполнять функции врачей, нужно платить такую зарплату, которая бы соответствовала проделанной работе, а не «символическую надбавку». Об этом в интервью ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.
«По справедливости, нужно платить людям за фактически проделанную работу. Работаешь врачом — получай как врач. Иначе люди будут увольняться», — уверен депутат Госдумы, добавив, что для России здравоохранение является «безусловным приоритетом, без которого невозможно развитие страны».
С 1 сентября в России вводится норма, позволяющая фельдшерам и акушеркам выполнять функции участковых врачей (включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов) при дефиците специалистов или их временном отсутствии.
Кроме того, в Госдуме предложили ввести для медиков 50%-ную надбавку за наставничество и подъемные выплаты молодым специалистам в госучреждениях здравоохранения через поправки к закону.