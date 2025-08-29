Перевозка детей, пошлины и лишение прав по медпоказаниям: новые правила для водителей

«Расширен перечень заболеваний, при которых гражданину не может быть выдано водительское удостоверение или он будет его лишен по медицинским показаниям… Добавлен детский аутизм, и ахроматопсия переименована в “аномалии цветового зрения”. Вводится обновленная процедура освидетельствования водителей», — сообщила Екатерина Соловьева.