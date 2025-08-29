Перевозка детей, пошлины и лишение прав по медпоказаниям: новые правила для водителей

В России с 1 сентября вступят в силу несколько нововведений, касающихся правил дорожного движения и административных процедур. Так, например, увеличится стоимость всех действий с транспортными средствами. Об этом напомнила автоюрист Екатерина Соловьева, пишет РИА Новости.
Спикер отметила, что правила коснутся также перевозки детей. Они сделают нахождение ребенка в салоне более безопасным, уточнила автоюрист. Помимо прочего, с 1 сентября граждане, работающие по профессии «водитель», обязуются проходить медицинское освидетельствование по более строгим правилам.
«Расширен перечень заболеваний, при которых гражданину не может быть выдано водительское удостоверение или он будет его лишен по медицинским показаниям… Добавлен детский аутизм, и ахроматопсия переименована в “аномалии цветового зрения”. Вводится обновленная процедура освидетельствования водителей», — сообщила Екатерина Соловьева.
В ГД предложили также назначить федеральную выплату учителям перед 1 сентября. Эта мера может указать на государственное признание педагогов, что повысит престиж профессии.