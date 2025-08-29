Юрист Соловьева сообщила, что с 1 сентября водителей ждет ряд изменений в ПДД

Автоюрист Екатерина Соловьева рассказала, что водители с 1 сентября столкнутся с несколькими нововведениями, которые касаются правил перевозки детей, поведения при встрече с экстренными службами, медосмотров и регулирования рынка топлива.
Правила перевозки детей теперь соответствуют современным требованиям технических регламентов к детским удерживающим системам.
Также водители должны соблюдать новые требования при встрече со спецтранспортом с проблесковыми маячками: перестраиваться на другую полосу или съезжать на обочину, не обгонять автомобили и не двигаться наравне с ними.
Перечень медицинских противопоказаний пополнился детским аутизмом и аномалиями цветового зрения. Кроме того, интервал между проверками на алкоголь увеличили с 20 до 25 минут.
Для стабилизации внутреннего рынка ввели ограничения на экспорт бензина. А юрлица с иностранным участием, работающих в сфере такси, столкнутся с ограничением деятельности.
— Увеличится стоимость почти всех регистрационных действий с транспортными средствами и возрастет госпошлина за выдачу или замену водительского удостоверения, — рассказала Соловьева РИА Новости.
Действующим законодательством предусмотрен штраф в размере 500 рублей для водителей, которые очень громко слушают музыку в машине, рассказал юрист Лев Воропаев.