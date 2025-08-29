Губернатор Иркутской области оценил стадион «Ангара» и больницу в Свирске

Губернатор Иркутской области оценил стадион «Ангара» в Свирске и городскую больницу. Игорь Кобзев поднял вопрос кадровой обеспеченности, ведь там наблюдается нехватка врачей и среднего медицинского персонала по сравнению со средним уровнем по области. До 2030 года должны решить эту проблему. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, с 2020 по 2025 годы по программе «Земский доктор» в Свирск привлекли 14 специалистов.
— Также с выпускниками школ проводят беседы о заключении целевых договоров. В качестве мер социальной поддержки предусмотрена выплата ежемесячной стипендии. После трудоустройства молодым специалистам администрацией города Свирска предоставляется жилье, а также компенсируются расходы на переезд, — рассказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Сейчас подняли на рассмотрение вопрос строительства новой детской поликлиники 100 пациентов.
Что касается стадиона «Ангара», то в 2023—2024 годах там провели капитальный ремонт по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». На работы направили более 128,5 млн рублей. К основному футбольному полю добавились две площадки для мини-футбола, беговые дорожки, и площадка для воркаута и паркура. В административном здании, где расположены подсобные помещения, теперь находятся тренерская, кабинет директора и просторный конференц-зал. Было проведено обновление отдельного здания, в котором находятся тепловой узел и электрощитовая. Кроме того, благоустроены три уличных туалета и парковочные места.