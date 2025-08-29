Губернатор Иркутской области оценил стадион «Ангара» и больницу в Свирске

Что касается стадиона «Ангара», то в 2023—2024 годах там провели капитальный ремонт по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». На работы направили более 128,5 млн рублей. К основному футбольному полю добавились две площадки для мини-футбола, беговые дорожки, и площадка для воркаута и паркура. В административном здании, где расположены подсобные помещения, теперь находятся тренерская, кабинет директора и просторный конференц-зал. Было проведено обновление отдельного здания, в котором находятся тепловой узел и электрощитовая. Кроме того, благоустроены три уличных туалета и парковочные места.