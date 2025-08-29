Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 29 августа

Напомним, что перебои в работе мобильного интернета начались с 26 июля. Его почти полностью отключали на несколько суток. Спустя пять дней соединение начало восстанавливаться, но в части районов Красноярска интернета до сих пор не появилось. В связи с этим могут возникнуть сложности с оплатой по QR-коду, в использовании онлайн-карт, мессенджеров. Рекомендуется иметь при себе наличные деньги, а также скачать оффлайн-карты.