Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 29 августа

В Красноярске больше месяца в некоторых районах не работает мобильный интернет.
По данным портала Downdetector, за сутки из Красноярского края поступило 422 жалобы, за последний час — 14. Примерно столько жалоб в среднем поступает в последнее время из региона.
Жители Красноярска и других городов жалуются на провайдеров.
В Красноярске хуже всего ситуация с мобильным интернетом в Октябрьском и Железнодорожном районах. В частности, он не работает на пр. Свободный, улицах Высотная, Годенко, Копылова и некоторых других.
Проблемы с интернет-соединением наблюдаются в Железногорске и Норильске.
Напомним, что перебои в работе мобильного интернета начались с 26 июля. Его почти полностью отключали на несколько суток. Спустя пять дней соединение начало восстанавливаться, но в части районов Красноярска интернета до сих пор не появилось. В связи с этим могут возникнуть сложности с оплатой по QR-коду, в использовании онлайн-карт, мессенджеров. Рекомендуется иметь при себе наличные деньги, а также скачать оффлайн-карты.
Стабильно работает проводной интернет и Wi-Fi. Власти объясняют ограничения мобильного интернета обеспечением безопасности.