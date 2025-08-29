Синоптик Позднякова объяснила, почему радуга в августе появлялась чаще

Радуги появляются чаще в августе из-за активного образования кучевых дождевых облаков, рассказала aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Радуги стали чаще появляться из-за образования мощных кучевых дождевых облаков, которые формируются за счет развития внутримассовых процессов в атмосфере, и они, как правило, формируются во второй половине дня. То есть, выпадает дождь, солнце садится на западе, поэтому мы видим радугу. Мы редко видим радугу в первой половине дня, как правило, ее чаще видно во второй», — сказала синоптик.
Также она отметила, что в августе досрочно выполнена норма по осадкам, что отразилось на частоте появления радуги.
Ранее Позднякова заявила, что погода подарит россиянам теплое начало сентября.