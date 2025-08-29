Под Новосибирском появится музей истории профессионального образования

Бердский политехнический колледж инициировал создание музея истории профобразования Бердска при поддержке администрации города. Проект направлен на повышение престижа рабочих профессий среди молодежи, начиная с 1959 года. Музей решит проблему информированности о рабочих специальностях, где лишь 85% выпускников трудоустраиваются по специальности.