Под Новосибирском появится музей истории профессионального образования

Новое пространство появилось в Бердске.
Бердский политехнический колледж инициировал создание музея истории профобразования Бердска при поддержке администрации города. Проект направлен на повышение престижа рабочих профессий среди молодежи, начиная с 1959 года. Музей решит проблему информированности о рабочих специальностях, где лишь 85% выпускников трудоустраиваются по специальности.
Основные направления: профориентация, интерактивная база профессий, выставки, просвещение, карьерные консультации. Ожидаемые результаты: повышение информированности, мотивации, связей с работодателями, трудоустройства.
Стоимость проекта: 1 112 000 ₽ (1 млн руб. — бюджет города, 112 тыс. руб. — инициаторы). Реализация в 2026 году в колледже (ул. Боровая, 111). Ожидается более 3500 посетителей. Музей поможет решить кадровый дефицит на предприятиях.