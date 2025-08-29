Мать «Битцевского маньяка» не может навещать его: женщина пожаловалась суду

Мать «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина пожаловалась в суде, что из-за дальности расположения колонии «Полярная сова» она не сможет навещать сыночка, отбывающего пожизненный срок за несколько десятков убийств. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
В ходе судебного заседания мать маньяка пояснила, что «из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности его навещать».
Ранее Пичушкин подавал иск к ФСИН, в котором просил перевести его в другое исправительное учреждение ближе столице, а также взыскать с ответчика 100 тысяч рублей морального вреда. Ему отказали в удовлетворении требований.
27 августа врачи медико-санитарной части колонии «Полярная сова» поставили точку в многомесячных судебных тяжбах по поводу места отбывания наказания «Битцевского маньяка». Специалисты не выявили медицинских препятствий для того, чтобы пожизненно осужденный Александр Пичушкин и дальше продолжал отбывать наказание в данном учреждении.