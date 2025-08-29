Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать «Битцевского маньяка» не может навещать его: женщина пожаловалась суду

Мать Пичушкина заявила, что не может навещать его в колонии «Полярная сова».

Источник: Комсомольская правда

Мать «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина пожаловалась в суде, что из-за дальности расположения колонии «Полярная сова» она не сможет навещать сыночка, отбывающего пожизненный срок за несколько десятков убийств. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

В ходе судебного заседания мать маньяка пояснила, что «из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности его навещать».

Ранее Пичушкин подавал иск к ФСИН, в котором просил перевести его в другое исправительное учреждение ближе столице, а также взыскать с ответчика 100 тысяч рублей морального вреда. Ему отказали в удовлетворении требований.

27 августа врачи медико-санитарной части колонии «Полярная сова» поставили точку в многомесячных судебных тяжбах по поводу места отбывания наказания «Битцевского маньяка». Специалисты не выявили медицинских препятствий для того, чтобы пожизненно осужденный Александр Пичушкин и дальше продолжал отбывать наказание в данном учреждении.