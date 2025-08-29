Ричмонд
Стало известно лучшее время для прививки от гриппа россиянам

Сезон гриппа в России традиционно начинается в ноябре-декабре.

Сезон гриппа в России традиционно начинается в ноябре-декабре. Об оптимальных сроках вакцинации в интервью изданию MIR24.TV рассказала терапевт Анна Цуканова.

Специалист сообщила, что Роспотребнадзор рекомендует применять трех- и четырехвалентные вакцины, содержащие актуальные штаммы вируса. Особенно важна прививка для детей старше шести лет и подростков, пожилых людей, беременных женщин, пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и дыхательными патологиями, а также для работников образовательных и медицинских учреждений.

Врач пояснила, что вакцинацию следует проводить ежегодно, поскольку вирус постоянно мутирует, а поствакцинальный иммунитет сохраняется ограниченное время. Наилучшим периодом для прививки специалист назвала промежуток с конца августа по октябрь.

Перед вакцинацией важно, чтобы в течение двух недель не было признаков заболевания. При любом недомогании процедуру рекомендуется отложить.

Для полной уверенности в состоянии здоровья целесообразно предварительно сделать общий анализ крови и получить допуск к прививке у врача.

Бесплатную вакцинацию можно пройти в поликлиниках, а для детей организованы прививочные кабинеты в школах и детских медучреждениях.

