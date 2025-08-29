Стало известно лучшее время для прививки от гриппа россиянам

Специалист сообщила, что Роспотребнадзор рекомендует применять трех- и четырехвалентные вакцины, содержащие актуальные штаммы вируса. Особенно важна прививка для детей старше шести лет и подростков, пожилых людей, беременных женщин, пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и дыхательными патологиями, а также для работников образовательных и медицинских учреждений.