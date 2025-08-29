Ричмонд
На форуме «Технопром-2025» в Новосибирске «Сибфм Group» и «Единая Россия» подписали соглашение

В пятницу, 29 августа, в третий день XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» было подписано соглашение между Федеральным партийным проектом «Выбирай своё» Всероссийской политической партии «Единая Россия» и медиахолдингом «Сибфм Group».

Документ подписали руководитель координатор федерального.

партийного проекта «Выбирай свое» Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Морозов и директор «Сибфм Group» Марина Волк.

Цель соглашения — информационная поддержка и помощь в реализации партийного проекта «Выбирай своё» Всероссийской политической партии «Единая Россия».

«Спасибо большое за то, что нам оказано доверие подписать сегодня соглашение о сотрудничестве с одним из самых известнейших медиахолдингов Сибири в сфере информационных технологий. Для нас это большая ответственность и большая честь. Нацпроекты, за которые мы все несем ответственность, необходимо хорошо и понятно объяснить каждому человеку. Надеюсь, что благодаря нашему соглашению, мы в полном объеме выполним данное поручение президента России», — отметил Сергей Морозов.

«Медиахолдинг Сибфм Group, в состав которого входят интернет-СМИ Сиб.фм, “Аргументы и факты”, “Московский комсомолец”, BFM-Новосибирск, “Весь Искитим”, общественно-политические печатные издания и радиостанции, поддерживает очень важный и полезный проект “Выбирай своё”. Мы уже наметили план мероприятий, план освещения и надеемся на долгую, продуктивную и эффективную работу», — добавила Марина Волк.

