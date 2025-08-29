Начали заготовку: омские аграрии заложили более 12 тысяч тонн силоса

В Омской области стартовала закладка готового силоса. Первыми за работу принялись хозяйства Калачинского и Полтавского районов. По данным минсельхоза на 28 августа, заготовлено уже более 12 тысяч тонн корма, что на 3,6 тысячи тонн превышает показатели аналогичного периода прошлого года.