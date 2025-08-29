Ричмонд
Начали заготовку: омские аграрии заложили более 12 тысяч тонн силоса

По темпам работы лидируют Калачинский и Полтавский районы.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области стартовала закладка готового силоса. Первыми за работу принялись хозяйства Калачинского и Полтавского районов. По данным минсельхоза на 28 августа, заготовлено уже более 12 тысяч тонн корма, что на 3,6 тысячи тонн превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Параллельно сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства собрали более 165,1 тысячи тонн сена. Личные подсобные хозяйства — более 557,7 тысячи тонн, при этом процент объемов заготовки сена по региону достиг 96 — на 4,1 пункта выше предыдущих аналогичных показателей.

Сенажа сельхозорганизации и КФХ запасли более 610,1 тысячи тонн. Лидерами стали Русско-Полянский, Черлакский, Марьяновский, Нововаршавский, Оконешниковский, Павлоградский, Полтавский и Любинский районы. К ним присоединились Саргатский, Тарский, Калачинский, Москаленский и Одесский районы, которые полностью выполнили и даже превысили план.

