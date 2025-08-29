В Уфе начали разбирать памятник Салавату Юлаеву

Как сообщают в наблюдательном совете при Башкультнаследии, пока скульпторы будут работать над фигурой героя, на месте также продолжатся активные восстановительные работы. Так, бригады рабочих будут реконструировать курган, сейчас его состояние оценивается как «ограниченно работоспособное». В частности у него просели рёбра и появились овраги от осадков.