В Уфе начали разбирать памятник Салавату Юлаеву

В Уфе приступили к демонтажу плитки на постаменте памятника национальному герою Салавату Юлаева. На следующем скульптуру всадника на коне разберут полностью. Монумент будет перемещен в специализированный цех для полного восстановления.
Как сообщают в наблюдательном совете при Башкультнаследии, пока скульпторы будут работать над фигурой героя, на месте также продолжатся активные восстановительные работы. Так, бригады рабочих будут реконструировать курган, сейчас его состояние оценивается как «ограниченно работоспособное». В частности у него просели рёбра и появились овраги от осадков.
«При обследовании фундамента были выявлены критичные повреждения: отслоение и смещение гранитных плит облицовки, поражение бетона с отколами на глубину до 50 мм, оголение и коррозия арматуры до 50%. Главная задача предстоящих работ — укрепление кургана», — пояснили в Башкультнаследии.
Напомним, куратором проекта назначен президент Российской академии художеств Василий Церетели. Основные работы проведут в специализированном цеху, а возвращение отреставрированного монумента на историческое место запланировано на осень 2027 года.