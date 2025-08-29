Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков не платит по кредитам

Актер Михаил Казаков, который исполнил роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», должен около 1,8 миллиона рублей, в том числе по кредитам. Это следует из материалов судебных приставов.
Приставы из Тверской области возбудили на артиста 10 исполнительных производств в 2022—2024 годах. Пять из них касаются взыскания долгов по кредитам, три были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение должника, информацию о его финансах и активах. Но по двум другим производствам актер накопил почти 1,3 миллиона рублей долгов и 94,8 тысячи рублей исполнительского сбора.
За 2023 год на Казакова возбудили четыре производства по исполнительным листам, выданным судом, общая сумма долга составляет 426 тысяч рублей, сумма исполнительных сборов достигает 10 тысяч рублей, передает РИА Новости.
В августе судебные приставы попытались взыскать с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева задолженность по коммунальным платежам в размере 21 тысячи рублей, но им не удалось этого сделать.
Они получили материалы от мирового судьи Астрахани, где говорилось, что актер просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество.