Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков не платит по кредитам

Приставы из Тверской области возбудили на артиста 10 исполнительных производств в 2022—2024 годах. Пять из них касаются взыскания долгов по кредитам, три были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение должника, информацию о его финансах и активах. Но по двум другим производствам актер накопил почти 1,3 миллиона рублей долгов и 94,8 тысячи рублей исполнительского сбора.