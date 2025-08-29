С 1 сентября учителя начнут работать по-новому

От 36 до 18 часов в неделю за ставку — такую продолжительность работы педагогов установило Минпросвещения. Максимальная нагрузка ляжет, например, на профессорско-преподавательский состав, старших воспитателей детсадов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов. Соответствующий приказ ведомства вступит в силу 1 сентября. ИА AmurMedia со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) рассказывает подробности.
Для воспитателей, логопедов, методистов.
Минпросвещения своим приказом от 4 апреля 2025 года утвердило особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. Продолжительность рабочего времени в неделю за ставку составит:
36 часов — для профессорско-преподавательского состава, старших воспитателей детсадов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, мастеров производственного обучения, старших вожатых, инструкторов по труду, педагогов-библиотекарей, методистов и старших методистов, тьюторов, руководителей физвоспитания в колледжах, преподавателей-организаторов основ безопасности и защиты Родины, инструкторов-методистов и старших инструкторов-методистов, воспитателей детсадов, реализующих программы дополнительного образования и среднего профессионального обучения, осуществляющих присмотр и уход за детьми, а также для новой должности — советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 30 часов — для инструкторов по физкультуре, воспитателей в интернатах и организациях для детей-сирот, 25 часов — для воспитателей учеников с ограниченными возможностями здоровья, 24 часа — для музыкальных руководителей и концертмейстеров, 20 часов — для учителей-дефектологов и логопедов, 18 часов — для педагогов допобразования, в том числе в области искусств, физкультуры и спорта, тренеров и старших тренеров, а также некоторых других специалистов.
Строго с обедом.
Основные положения приказа о продолжительности и особенностях рабочего времени педагогов, в том числе нормы их нагрузки за ставку зарплаты остались прежними.
«Это связано с тем, что на практике именно эти нормы позволяют эффективно осуществлять образовательный процесс, использовать внеурочное время для подготовки к занятиям, проверки письменных работ учащихся, выполнения иных видов педагогической работы, обеспечивая качество образования», — сказала «Парламентской газете» председатель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова.
Рабочее время и отдых регламентирует внутренний трудовой распорядок организации с учетом законодательства и коллективного договора. Обязателен перерыв на обед, который в рабочее время не входит. Он может варьироваться от двух часов до 30 минут.
«Разделение регулирования режима рабочего времени педагогических работников логично, поскольку учителя школ, преподаватели колледжей и вузов работают в разных условиях, — отметила в беседе с “Парламентской газетой” зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. — Школьные учителя, как правило, имеют более стандартизированную нагрузку, тогда как в вузах часто совмещают преподавание с научной деятельностью, что требует гибкости в регулировании».
Такой подход позволяет лучше адаптировать нормы к реалиям каждого уровня образования, учитывая их уникальные особенности, считает сенатор.
Преподавательскую нагрузку определяют исходя из продолжительности уроков — не больше 45 минут.
Для учителей первых классов — с учетом санитарных правил со «ступенчатым» режимом учебы:
в сентябре и октябре — по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре и декабре — по четыре урока по 35 минут, с января по май — по четыре урока, но по 40 минут, а не 45, как сейчас.