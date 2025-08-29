С 1 сентября учителя начнут работать по-новому

36 часов — для профессорско-преподавательского состава, старших воспитателей детсадов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, мастеров производственного обучения, старших вожатых, инструкторов по труду, педагогов-библиотекарей, методистов и старших методистов, тьюторов, руководителей физвоспитания в колледжах, преподавателей-организаторов основ безопасности и защиты Родины, инструкторов-методистов и старших инструкторов-методистов, воспитателей детсадов, реализующих программы дополнительного образования и среднего профессионального обучения, осуществляющих присмотр и уход за детьми, а также для новой должности — советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 30 часов — для инструкторов по физкультуре, воспитателей в интернатах и организациях для детей-сирот, 25 часов — для воспитателей учеников с ограниченными возможностями здоровья, 24 часа — для музыкальных руководителей и концертмейстеров, 20 часов — для учителей-дефектологов и логопедов, 18 часов — для педагогов допобразования, в том числе в области искусств, физкультуры и спорта, тренеров и старших тренеров, а также некоторых других специалистов.