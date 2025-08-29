Краснов: дети, моющие фары в пробках, занимаются формой попрошайничества

Дети, предлагающие автомобилистам протереть фары в пробках или на светофорах по сути занимаются попрошайничеством. Об этом сказал в комментарии aif.ru адвокат, председатель Совета по патриотическому воспитанию «Офицеров России» Дмитрий Краснов.
Ранее в Сети завирусились ролики с детьми, которые моют фары машин в месте скопления обеспеченной публики и, якобы, зарабатывает на этом десятки тысяч рублей в день.
«Такие дети на дороге подходят к машине на минуту — за это время помыть автомобиль невозможно. Можно скорее испачкать, оставив разводы. Водители часто просят их не трогать фары, давая деньги просто так — из жалости. По сути, мы говорим о скрытой форме попрошайничества. В 90-е годы это было распространено: люди, иногда больные или увечные, просили милостыню. Дети тоже выходили на улицу мыть машины. Сейчас мы не видим таких явлений, но около большой процент населения закредитован, и многие люди сталкиваются с финансовыми трудностями», — отметил адвокат Дмитрий Краснов в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, дети, предлагающие водителям помыть фары в пробках и на светофорах без пешеходных переходов нарушают правила ПДД и могут быть привлечены к ответственности по статье КоАП. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 12.29 КоАП РФ. Наказание — штраф в 500 рублей. Если нарушение привело к ДТП, штраф может быть выше.
Если мойщики фар не достигли возраста ответственности, который наступает с 16 лет, оштрафованы будут их родители.
Как отметил Дмитрий Краснов, трудовое законодательство накладывает множество ограничений на трудоустройство детей, из-за чего многим сложно найти легальную работу.
«Есть строгие правила относительно рабочего времени и отдыха детей. Законодательство защищает их интересы, включая отпуск и разрешение на работу», — отметил представитель «Офицеров России».
22 августа стало известно о задержании двоих детей, которые за большие деньги мыли машины на Патриарших прудах.