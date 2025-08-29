Краснов: дети, моющие фары в пробках, занимаются формой попрошайничества

«Такие дети на дороге подходят к машине на минуту — за это время помыть автомобиль невозможно. Можно скорее испачкать, оставив разводы. Водители часто просят их не трогать фары, давая деньги просто так — из жалости. По сути, мы говорим о скрытой форме попрошайничества. В 90-е годы это было распространено: люди, иногда больные или увечные, просили милостыню. Дети тоже выходили на улицу мыть машины. Сейчас мы не видим таких явлений, но около большой процент населения закредитован, и многие люди сталкиваются с финансовыми трудностями», — отметил адвокат Дмитрий Краснов в комментарии aif.ru.