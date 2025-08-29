В Уфе скорректируют границы лесничества для возведения мостов

Власти Уфы объявили об изменении границ городского лесничества. Это необходимо для возведения двух новых мостов: одного через реку Белую от улицы Рижской и второго через реку Дёму, который соединится с трассой «Р-240».
Согласно опубликованному на портале мэрии постановлению, под строительство выделят лесные участки общей площадью 44,35 гектара. В качестве компенсации лесничество получит другой участок сопоставимой площади. Отмечается, что почти вся территория, которую исключат, на 94,41% занята лесом, а остаток приходится на поляны и прогалины. В то же время новый участок, который войдет в состав лесничества, практически лишен насаждений — лишь 5,21% его площади занято зелеными насаждениями. В связи с этим для него уже готовится специальный план по озеленению.
Как напоминает источник, решение о реализации масштабного проекта, включающего эти мосты, было принято в начале 2025 года. Новая магистраль должна связать Нижегородку и Забелье. Помимо двух указанных переходов, проект включает строительство моста через реку Камышловка с организацией подъездов и съездов на Миловское шоссе и трассу Уфа-Оренбург, а также комплекс путепроводов и подъездных путей от улицы Рижской.
