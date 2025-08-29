В Уфе скорректируют границы лесничества для возведения мостов

Согласно опубликованному на портале мэрии постановлению, под строительство выделят лесные участки общей площадью 44,35 гектара. В качестве компенсации лесничество получит другой участок сопоставимой площади. Отмечается, что почти вся территория, которую исключат, на 94,41% занята лесом, а остаток приходится на поляны и прогалины. В то же время новый участок, который войдет в состав лесничества, практически лишен насаждений — лишь 5,21% его площади занято зелеными насаждениями. В связи с этим для него уже готовится специальный план по озеленению.