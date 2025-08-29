В красноярском Татышев-парке будут закрывать парковку на ночь

«Вскоре планируем закрыть парковку и на западной стороне острова, сейчас ведём работу по обустройству оборудования на западной части. Пока здесь действует только система безопасности, которая фиксирует правонарушения. Татышев-парк — это место для прогулок, отдыха и занятий спортом, а нарушители правил вождения создают опасность не только для себя, но и для других посетителей, а также нарушают законодательство о тишине», — рассказал Михаил Ковтунов, директор МАУ «Татышев-парк».