В красноярском Татышев-парке будут закрывать парковку на ночь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 сентября парковка в восточной части Татышев-парка будет закрываться на ночь.

Источник: Татышев-парк

Ограничение будет действовать ежедневно с 23:00 до 6:00. Для автомобилистов уже установлены информационные таблички.

Как пояснили в дирекции парка, решение связано с проблемой ночных дрифтеров, которые мешают отдыху и создают угрозу безопасности.

«Вскоре планируем закрыть парковку и на западной стороне острова, сейчас ведём работу по обустройству оборудования на западной части. Пока здесь действует только система безопасности, которая фиксирует правонарушения. Татышев-парк — это место для прогулок, отдыха и занятий спортом, а нарушители правил вождения создают опасность не только для себя, но и для других посетителей, а также нарушают законодательство о тишине», — рассказал Михаил Ковтунов, директор МАУ «Татышев-парк».

При этом для посетителей сохранят работу малые парковки, которыми смогут пользоваться спортсмены и владельцы домашних животных. На карте отмечены все открытые и закрываемые на ночь парковочные зоны.